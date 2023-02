En Estados Unidos la crueldad no tiene límites: Arrestaron y dejaron morir a una paciente por no tener seguro

Durísimas repercusiones provocó a nivel mundial el caso de una paciente que, estando bajo custodia policial, ingresó a un hospital y no fue atendida de urgencia, pese a encontrarse en un delicado estado de salud.

'Voy a morir': puede escucharse en el audio de las imágenes de la cámara corporal publicadas ante la muerte de una mujer bajo custodia policial en EEUU.

"La trataron como si fuera basura", dicen los familiares de Lisa Edwards, de 60 años.

En las duras imágenes se ve y se escucha como la mujer intenta razonar con los agentes.

Primero, fuera de la puerta del Centro Médico Regional de Fort Sanders, donde ocurrieron los hechos, y después cuando la Policía intenta que entre en el furgón policial.

El Departamento de Policía de Knoxville, Tennessee publicó imágenes de la interacción entre varios oficiales con la paciente Lisa Edwards, que instantes después murió bajo su custodia.

En el video ahora difundido, que fue grabado por las cámaras corporales, se muestra cómo uno de los agentes le explica que el personal del hospital quiere que se vaya. «Sé que tenés algunos problemas, pero debés encontrar la manera de irte de acá. No quiero que esto se convierta en una situación por la que tengas que ir a la cárcel», le dice el agente.

SIN SEGURO SOCIAL: "MARCHE PRESA"

La mujer les contesta que se rompió el tobillo y que está por sufrir un ACV, dándoles así a conocer el motivo por el que acudió al centro de salud privado a recibir atención.

El agente le explica que los profesionales sanitarios le dieron de alta, pero la mujer insiste en que no la atendieron sino que la despacharon por no tener seguro social. «No puedo hacer nada respecto a eso», es la siguiente respuesta del funcionario.

Una investigación tratará de determinar si los oficiales violaron los protocolos policiales.

Edwards fue detenida por negarse a abandonar el Centro Médico Regional de Fort Sanders.

Ella había llegado al centro médico el día anterior, quejándose de un dolor abdominal y siendo diagnosticada con estreñimiento en otro centro asistencial. Después de pasar la noche fue dada de alta alrededor de las 7 am del 5 de febrero.

Tras que ella se negara a irse, la seguridad del hospital llamó a la policía para que la desalojaran por la fuerza de la propiedad.

El oficial que respondió al llamado decidió detenerla después de hablar con ella y decirle entre otras cosas que la silla de ruedas en la que estaba sentada "era propiedad del hospital".

Él, junto con varios otros oficiales, trató de ponerla en un patrullero especial tipo ambulancia, pero notó que estaba demasiado alto para que Edwards, que estaba en una silla de ruedas, pudiera entrar.

Desde allí, los oficiales llamaron a una patrullero regular en el que subieron a la mujer.

De camino a un centro de detención, el oficial de la patrulla tuvo un encontronazo con un conductor imprudente. Mientras lo detenían, notó que Lisa Edwards no respondía y una ambulancia la llevó de regreso al hospital Fort Sanders. A partir de ahí, la mujer recibió soporte vital pero de todas maneras murió.

Una investigación realizada por la oficina del fiscal del distrito encontró que Edwards murió de un derrame cerebral, intentando liberar a los oficiales de cualquier cargo criminal.

El video comienza mostrando a un oficial respondiendo al Centro Médico Regional de Fort Sanders. Habla con Edwards, quien se negaba a salir del hospital porque afirmaba que se había roto el tobillo.

Él llama a un vehículo de la policía para transportarla a la cárcel después de preguntar si Edwards tiene algún lugar adonde ir. Luego, varios oficiales intentan subirla a la parte trasera, pero ella se cae varias veces y dice que no puede entrar porque está muy alto.

En un momento, se escucha a un oficial diciéndole a la mujer "ahora estás empezando a enojarme", llamándola "peso muerto".

También durante la interacción, Edwards afirma que tiene problemas para respirar y pide repetidamente un inhalador, que los oficiales afirman que no tiene.

En un momento, un oficial hurga en el bolso de Edwards, presumiblemente para buscar su inhalador, saca un paquete de cigarrillos y le pregunta a Edwards: "¿Querés un cigarrillo?"

A lo largo de toda esta interacción, se muestra a los oficiales tratando de subirla, pero ella se cae repetidamente. Los oficiales discuten esto a lo largo del video, diciendo que ella está actuando.

“Es todo un acto”, le dice un oficial a otro.

Mientras Edwards yace en el suelo fuera del patrullero, se la escucha decir a los oficiales "Voy a morir" y "Voy a tener un derrame cerebral".

“Si ella muere, es culpa mía. No estoy dispuesto a correr ese riesgo”, se le escucha decir a un policía.

Una vez que llega el otro patrullero, se muestra a los oficiales arrastrando a la mujer al asiento trasero, sin poder sentarla. Cuando pide que la sienten, un oficial le dice: “Callate”. Inmediatamente después de eso, un oficial menciona que la sentó en la parte trasera de la patrulla, pero no lo hace. En cambio, el video captura a los oficiales pasando una lata de Lysoform para rociarse ellos mismos.

Después de la interacción en el hospital, el video cambia de la cámara corporal a una cámara trasera que muestra el asiento trasero de la patrulla.

Dentro de la patrulla, antes de que se vaya, se escucha a Edwards acostada en el asiento trasero diciendo "No puedo respirar", "me van a matar" y pidiendo que la sienten. El video también permite observar la respiración dificultosa de Edward. Esto es mientras los oficiales hablan fuera de la patrulla, pasándose el Lysoform.

Eventualmente, un oficial ayuda a Edwards a sentarse, pero justo antes, se escucha a otros oficiales riéndose.

De camino al centro de detención, se escucha a un oficial que le pregunta a Edward "¿Estás bien?" Su respuesta es ininteligible. En este punto, Edwards se volvió a caer y pedía repetidamente que la sienten.

Edwards finalmente desaparece y el oficial pregunta varias veces "¿Estás bien?" y "¿Estás bien?" Edwards no responde.

Poco después, el oficial se detiene en el el la autopista interestatal por la que iba conduciendo y abre la puerta trasera de la patrulla. Le pregunta a la mujer enferma "¿Podes levantarte?" antes de gritar a los oficiales que lo seguían, “Ella no responde”. Luego le dice a Edwards que se siente de nuevo, pero ella no está consciente.

“No sé si está fingiendo o qué, pero no responde”, se le escucha decir mientras levanta la cabeza de Edwards por el cabello.

