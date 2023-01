La maldita policía del conurbano ahora también mata perros: parece que alguien les arranca el corazón entes de ponerse el uniforme

Policías atropellaron con su patrullero a un perro y lo dejaron tirado en plena calle. El hecho en la ciudad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría y la Asociación Proteccionista de Animales denunció a los efectivos.

El hecho quedó registrado en el video de una cámara de seguridad de la zona en la intersección de las calles Villegas y Bahía Blanca. Allí se ve que la camioneta de la Policía circulaba por la calle a una velocidad permitida, mientras en el camino se le cruzaron dos perros.

Uno de los animales no llegó a correrse y fue atropellado por el vehículo, mientras que los policías no frenaron luego de atropellarlo. El perro quedó tirado en el asfalto, sin recibir auxilio, por lo que la Asociación Proteccionista de Animales repudió este accionar y denunció a los policías que no asistieron al perro en la vía pública.

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info