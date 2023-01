Siempre la maldita policía: el jefe de la Bonaerense en La Plata y su región acusado por la muerte de Lolo Regueiro en Gimnasia-Boca

El titular de la Departamental La Plata, comisario Sebastián Perea, se presentó a declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del reconocido dirigente e hincha del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata César “Lolo” Regueiro, quien perdió la vida en el marco de una feroz represión policial de la fuerza que conduce el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.

Perea cumplió con el llamado judicial y declaró ante el fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de La Plata. El funcionario policial se sometió al interrogatorio de los investigadores y respondió preguntas, tal como ayer lo hizo el comisario Juan Manuel Gorbarán, titular de la comisaría Novena de La Plata a la fecha del fatal hecho que es investigado como “estrago culposo”.

Gorbarán estuvo detenido y procesado por "estrago doloso" pero ante el cambio de calificación legal recuperó la libertad por orden del juez del caso. En su indagatoria en la UFI 5 confirmó todo lo dicho en su versión anterior. También contestó preguntas del equipo de investigadores.

Gorbarán fue el jefe del operativo de seguridad policial desarrollado en noche del 6 de octubre de 2022. En su primera declaración, reveló quién tomó la decisión de cerrar las puertas del estadio del equipo tripero, responsabilizó al público por esa decisión y justificó la represión posterior en manos de los efectivos policiales.

Para la próxima semana el fiscal indagará al titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE) Eduardo Aparicio y el expresidente del club, Gabriel Pellegrino, los días 28 y 29 de diciembre de 2022 respectivamente, ambos a las 10:00 horas. El procesamiento del exmandamás Tripero es la puerta de entrada a otras posibles imputaciones de exdirigentes de Gimnasia por el posible delito de "asociación ilícita" que apunta a una potencial sobreventa de entradas en ese partido.

De la investigación surgen qué obligaciones se le imponen al organizador del evento, es decir al club anfitrión (Pellegrino), al jefe del operativo y a su supervisor (Perea y Gorbarán) y a la APREVIDE (Aparicio). "A modo de ejemplo, las normas disponen medidas para evitar la emisión de mayores entradas que el aforo permitido, que se diagrama en medidas de seguridad adecuadas previo determinar la peligrosidad del partido y el riesgo propio del estadio, y que se evalúe bajo éste último parámetro el horario del encuentro, su ubicación y la forma de vender las entradas-y cómo deben confeccionarse-; entre otras circunstancias", razonó el fiscal. Pero "no solo en ese punto se incurrieron en incumplimientos voluntarios, sino que también antes y durante el encuentro se procedió de forma negligente e imprudente".

"Así, de un lado se vendieron mayores entradas de las que permitía el estadio, al propio tiempo se dispuso que se lleve a cabo en un lugar y en un horario inadecuado considerando las expectativas, no habiendo realizado correctamente la evaluación del riesgo, a la par que se permitieron la utilización de elementos de disuasión de forma tal que tuvieron un alcance masivo respecto de personas que no podía evitarlo, lo que conllevó a lesiones a miles de personas", aseveró Menucci, quien considera que "corresponde evaluar no sólo el accionar individual del personal policial que se excedió en el uso de las armas largas provistas para la contención (efectuando disparos a objetivos individuales cuando éstos no configuraban una amenaza) así como también de aquellas personas que, más allá del contexto, agredieron mediante gran cantidad de objetos contundentes a parte del personal policial que custodiaba los accesos al estadio".

Los cuatro nuevos procesados realizaron aportes "negligentes" o "imprudentes" que derivaron en el resultado lesivo, "como si todos pusieran una piedra sobre una superficie de cristal que por sí sola no lo rompería pero en conjunto vence su resistencia", graficó y añadió: "Todos y cada una de las personas sindicadas actuaron violando los deberes a su cargo, antes y durante el encuentro deportivo, ya que fueron los responsables de su organización; e inclusive algunos actuaron de forma negligente durante su desarrollo".

Del operativo de seguridad en el estadio tomaron parte 320 efectivos policiales. El agente Fernando Nahuel Falcón, manifestó que "comienza toda una vez que el jefe de servicio ordena el cierre de puertas porque APREVIDE le comunica que monitoreo informa que la capacidad del estadio estaba completa".

Tras la represión, la Policía Bonaerense fue desplazada de la investigación. En su lugar, arribaron expertos de la Policía Federal Argentina que levantaron "450 vainas servidas de cartuchos anti tumultos". Según una resolución de Asuntos Internos, el capitán Martín Mercado del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) "habría arrojado de manera imprudente y sin justificación alguna, una bomba de gas lacrimógeno y otra de humo, las que se habían dispersado por el campo de juego, provocando graves consecuencias a las personas que se encontraban en el interior del estadio". Fue desafectado de la fuerza.

Un testigo refirió que los disturbios comenzaron en la puerta 21 que está del lado del Bosque donde un grupo de entre 500 y 800 personas pugnaban por entrar el estadio.