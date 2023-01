Intendente millonario entrega arroz con gorgojos en comedores de Berisso: al lado de Cagliardi, los rugbiers asesinos parecen monjes

Vecinos de tres barrios de Berisso denunciaron que en los bolsones del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que es administrado por el municipio a cargo de Fabián Cagliardi, llegaron paquetes de arroz llenos de gorgojos, en claro mal estado. La oposición prepara un pedido de informes que presentará el lunes en el Concejo Deliberante para pedir explicaciones al jefe comunal.

La queja fue formulada por vecinos que recibieron los bolsones de alimentos en la Secundaria N° 9. La oposición pedirá explicaciones al jefe comunal.

La denuncia fue realizada por familias que asisten a los comedores del Barrio Obrero, Villa Roca y Villa España y que aseguraron en las redes sociales que les entregaron paquetes de arroz integral marca "Vanguardia" con gorgojos, en la Escuela Secundaria N° 9. El alimento fue entregado como parte de los módulos alimentarios que se distribuyen a las familias durante el receso escolar.

"Nos dieron esta mercadería, llena de bichos, no se puede comer. Lo peor es que nadie se preocupa por esto, nadie controla el estado en el que se encuentran los alimentos", afirmaron los vecinos que denunciaron la situación. "El intendente está de vacaciones y nosotros con arroz integral con gorgojos. No es justo", se quejó otra beneficiaria.

El SAE en Berisso está municipalizado y, por ende, los alimentos que se entregan dependen exclusivamente de la Comuna. Desde el bloque de Juntos adelantaron a 0221.com.ar que el lunes próximo presentarán un pedido de informes en el Concejo Deliberante para que Cagliardi explique por qué se entregaron alimentos no aptos para el consumo, como también los controles que debería haber sorteado la mercadería y que, al parecer, fallaron.

No es la primera vez que Cagliardi tiene una denuncia por el SAE. En noviembre del año pasado se entregaron cajas de leche "no aptas para el consumo" y hasta desde el SAE enviaron un mail a las escuelas indicando que "no debía ser consumida". El escándalo también llegó entonces al Concejo.

Fuente: 0221.com.ar; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info