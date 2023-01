Frente a la costa del Río de la Plata, el Presidente Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis y el intendente de Ensenada, Mario Secco, inauguraron la primera etapa del Paseo Costero.

Autoridades y vecinos acompañaron la presentación de este primer kilómetro de pasarela de 4 metros de ancho a orillas del río, con barandas protectoras, luminarias led y cestos de residuos. Asimismo, explicaron que representa una defensa costera ante las crecidas.

Durante el acto, el Presidente reafirmó su compromiso de continuar con los kilómetros restantes de tablestacado y Paseo Costero: "Mario me contó la idea de convertir esta costanera, que además me contaba que era toda privada, yo no entendía cómo. Somos peronistas, somos gente que participa de un movimiento nacional y popular, y no cabe en nuestra cabeza que los que vivan aquí tengan que pagar para disfrutar de lo que es suyo", expresó.

En ese sentido, agregó: “Uno ve lo maravilloso del Río de la Plata, que es el único río del mundo que no tiene horizonte, no encuentra la otra orilla y el cielo se junta con el agua". Y amplió: "Es un río que muestra lo que es Argentina. Veo la cola de barcos, eso es producción. Esta es la Argentina que nosotros queremos, un país donde se invierta, se produzca, se trabaje, se disfrute”.

Asimismo, Katopodis indicó: "A esto venimos, para esto pedimos el voto de confianza. Algunos quieren volver para hacer negocios y nosotros vinimos a concretar todos los días a que nuestra gente viva mejor".

Por su parte, en relación a la gran obra, el Intendente anfitrión resaltó: “El Paseo Costero es el gran broche que corona la transformación y recuperación de nuestra Costa”. En esa línea, sostuvo: “Donde antes había negociados y alambrados, hoy hay acceso libre a las playas, hay un inmenso Parque Costero público que equivale a 200 plazas con mesas, bancos, fogones, luminaria y baños. Para nuestro pueblo, lo mejor”.