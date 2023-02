Tal vez se las devuelvan sin usar: Un empresario radicado en Estados Unidos mandó 256 palas al Congreso y lo mostró con orgullo

Un fuertísimo mensaje a la dirigencia política y a los Diputados Nacionales en particular fue el que envió un empresario argentino, radicado en Estados Unidos, quien depositó en la puerta de ese edificio legislativo un conjunto de 256 palas -que es casi el equivalente a los legisladores de ese cuerpo- para pedirles que reaccionen y trabajen más intensamente para encontrar las soluciones para los problemas de argentinos y argentinas.

Un empresario de origen argentino radicado en Estados Unidos decidió mandar "una sorpresa a los que menos laburan y más cobran" que resultó ser un paquete con 256 palas que fueron distribuidas frente al Congreso de la Nación este jueves. Luego mostró la escena con orgullo en sus redes sociales.

"Como estoy harto de que en mi país se labure para mantener vagos, hoy les mandé una sorpresa a los que menos laburan y mas cobran", anunció Mauro Stender el su perfil de Twitter, donde compartió varios videos, incluido el momento en que llegaron las palas al Congreso, una por cada integrante de la Cámara de Diputados pero sin contar, quizás, al libertario Javier Milei.

"¿Sabés lo que hace una rata? Come y agarra lo que puede sin medir los daños causados. Si mi empresa está en negativo te aseguro que me quedo despierto toda la noche hasta sacarla a flote. A ver si marcan la diferencia entre ir al trabajo e ir a trabajar", proclamó Stendel en otro video de Twitter.

Las empresas de Stendel fueron definidas como "más de 100 tiendas digitales además de otros negocios" en un artículo de El Cronista Comercial que fue publicada este jueves, al tiempo que aparecían las palas. En el texto consta la postura libertaria del joven radicado en Florida, Estados Unidos.

Quizás Stendel trabajó en alguno de los barcos de Sudamérica que le venden su pesca a Oceanik Sea Food, la firma de la cual es accionista mayoritario y que le provee pescados al mercado de los Estados Unidos, o puede ser que su pasión por el sushi haya sido suficiente para invertir U$S 1,5 millones en esa compañía.

Lo seguro es que la liquidez con la que prefiere trabajar Stendel es del tipo financiero y no oceánico, como le explicó a El Cronista Comercial cuando dijo: "todos mis negocios son de flujo de caja: plata que entra pero el negocio no tiene apreciación".

"Nunca me meto en cosas que no me apasionan. Y, el negocio del pescado me gusta porque soy un apasionado del sushi y dije: 'A ver qué puede salir de este negocio'", aseguró Stendel sobre su nueva adquisición, pero sin hacer olas sobre la "sorpresa" que envió al Congreso.

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info